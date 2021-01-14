Еще одна соцсеть навсегда заблокировала аккаунт Трампа 26 14.01.2021, 13:42

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Замороженная учетная запись будет окончательно недоступна после инаугурации Байдена.

Администрация социальной сети Snapchat приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 14 января, сообщает CNN (перевод korrespondent.net –).

«На прошлой неделе мы сообщали, что приостановили работу аккаунта, но сейчас мы считаем что постоянная блокировка является лучшим решением для нашего сообщества», - заявил представитель Snapchat.

В соцсети отметили, что боятся того, что разблокированный аккаунт может стать причиной распространения непроверенной информации и насилия.

Напомним, после массовых беспорядков в США многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

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