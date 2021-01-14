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Еще одна соцсеть навсегда заблокировала аккаунт Трампа

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  • 14.01.2021, 13:42
  • 2,604
Еще одна соцсеть навсегда заблокировала аккаунт Трампа

Замороженная учетная запись будет окончательно недоступна после инаугурации Байдена.

Администрация социальной сети Snapchat приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 14 января, сообщает CNN (перевод korrespondent.net –).

«На прошлой неделе мы сообщали, что приостановили работу аккаунта, но сейчас мы считаем что постоянная блокировка является лучшим решением для нашего сообщества», - заявил представитель Snapchat.

В соцсети отметили, что боятся того, что разблокированный аккаунт может стать причиной распространения непроверенной информации и насилия.

Напомним, после массовых беспорядков в США многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

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