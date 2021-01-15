Фазелю на заметку: психопат Карпенков призывает милиционеров убивать протестующих, чтобы защитить семью Лукашенко 79 15.01.2021, 10:48

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фото: TUT.By

Новая прослушка разговоров преступников режима.

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает о совещании у Лукашенко, где прямо заявлялось, что против мирных протестующих нужно использовать оружие.

Судя по тому, что говорит человек на записи, запись сделана уже после 29 октября, поскольку там упоминается, что новым министром внутренних дел назначен Иван Кубраков. Возможно, запись сделана уже и после 19 ноября, когда Николай Карпенков был назначен замминистра.

В начале записи человек рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который белорусские силовики якобы получили на вооружение. Судя по звукам на записи, пистолет человек держит в руке и демонстрирует другим людям как он работает.

«Поэтому, как Лукашенко говорил, применяй оружие, получается вот, нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Ну нанесите ему что-то в таком виде... Либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никуда не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну откачают, так откачают. Не будет у него половины мозга... туда ему и дорога. Это лишние люди в нашей стране», — говорит Карпенков.

«Если у милиции есть и те задачи, которые она продолжает выполнять, и она их успешно выполняет, уровень преступности понизился, и у милиции есть еще задача, получается, защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью», — резюмировал Карпенков.

Также психопат Карпенков заявил, что Александр Тарайковский умер от резиновой пули, которая «прилетела ему в грудь».

«Он стоял там в майке, и, я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет», — сообщил преступник Карпенков.

Советуем прослушать эту аудиозапись главе IIHF Рене Фазелю, который до сих пор не теряет надежды провести чемпионат мира по хоккею в Беларуси, где правит Лукашенко и его банда.

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