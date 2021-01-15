Россия начала выход из договора по открытому небу

Россия начала выход из договора по открытому небу3
- 15.01.2021, 14:29
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МИД РФ сослался на «отсутствие прогресса в стабилизации действия документа».
Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва начинает соответствующие внутригосударственные процедуры по выходу из договора по открытому небу.
Как заявили в МИД РФ, выход страны из договора осуществляется из-за отсутствия прогресса в стабилизации действия документа.
«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в сообщении.
После завершения всех необходимых процедур Россия направит всем депозитариям официальное уведомление о выходе из договора.
Напомним, что США покинули договор, обвинив Россию в его нарушении.