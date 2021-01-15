Названы пять мест, где легче всего подхватить коронавирус 1 15.01.2021, 15:59

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В них выполнять рекомендации по дезинфекции нужно особенно тщательно.

Самая первая локация в списке рисков, как ни странно, — ваш офис. Он элементарно рискует стать местом распространения инфекции. Раньше мы об этом не задумывались, но ведь в офисе может передаваться не только коронавирус, пишет officelife.media.

Итак, где именно могут быть опасные микроорганизмы? Например, на поверхности служебного сотового телефона, который используют несколько человек. Для его быстрой чистки есть специальный спрей. Средство можно применять для периодической дезинфекции зоны приема посетителей. Например, это стойка ресепшена.

Также в список стоит добавить места общего пользования. Туалет всегда был потенциальным источником заразы, а сейчас и подавно. На этот случай придуманы диспенсеры, куда вставляется емкость со специальным составом. В некоторых странах такие средства использовались еще до пандемии.

Инфекции легко передаются и через входную дверь в общественном учреждении или магазине. К ее ручке до вас прикасались десятки, а может, сотни или даже тысячи людей. Несмотря на то что сейчас в таких местах все периодически дезинфицируют, риск заражения довольно высок. Вытирать ручку после каждого клиента не получится. Можно решить проблему самостоятельно с помощью распылителя с дезсредством.

Фитнес-центры. Они у нас не закрыты, как было при локдаунах в некоторых странах. В спортклубе, как и в офисе, часто есть ресепшен. Инстинктивно прикоснувшись к стойке или облокотившись на нее, вы рискуете заразиться. Не говоря уже о таких местах общего пользования, как шкафчики раздевалок, душ. Да и сами спортивные снаряды с тренажерами — тоже потенциальные источники вируса. Уровень риска снизится, если в центре используют правильное средство, которое не просто обеззараживает поверхности, но имеет моющий эффект.

И наконец, нужно быть осторожным в поликлинике. Здесь все постоянно дезинфицируют, но сюда же постоянно идут пациенты. Нескончаемым потоком. Так что шансы подцепить коронавирус возрастают. Естественно, в такое место необходимо идти в маске, а лучше в респираторе.

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