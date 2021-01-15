«Агрофюрер пробивает очередное дно, но нас и этим не запугать» 2 15.01.2021, 22:27

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иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

Наши деды и прадеды не отступили, и мы не отступим!

- Поделюсь мнением по поводу сегодняшней опубликованной записи одного из подопечных фюрера. Простите, но не хочу свое письмо осквернять его гадкой фамилией, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Сперва у меня было чувство злости и агрессии, но потом, посидев и подумав, я понял, что это потуги загнанных в угол фашистов. Как в том анекдоте: «... А я! А у меня!»

Его высказывание о лагерях и безнаказанном применении оружия по людям, с разрешения и личного одобрения агрофюрера, мне напомнил один исторический факт: когда Гитлер отправлял на восточный фронт своих нацистов, он произнес нечто подобное. Что, мол, творите на той земле все, что вам хочется и вам за это ничего не будет. Разница только в том, что у нас отправляют на свой же народ. Агрофюрер еще хуже! Не даром он восхищается Гитлером и берет с него пример, судя по поступкам и высказываниям.

Но дорогие мои и любимые белорусы, я не боюсь этих запугиваний! Наоборот, мне жаль их еще больше! Ведь, если мы хотим строить страну для жизни, то надо оставаться людьми. Я сочувствую вдове Александра Тарайковского. Вся страна с вами и мы не забудем, не простим деяний этих фашистов! Они ответят по всей строгости закона!

Остальных я прошу не бояться этих запугиваний. Это потуги ссыхающейся и гниющей изнутри фашистской диктатуры. Нам надо продолжать наше дело. До конца! До Победы! Как наши деды и прадеды, бабушки и пробабушки! Не отступили они, и мы не отступим! Жыве Беларусь!

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