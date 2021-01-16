Ученые нашли новые доказательства того, что коронавирус выведен искусственно 16.01.2021, 8:18

Ковид не мог самостоятельно приобрести в окружающей среде свойства, чтобы стать настолько заразным.

Все больше ученых склоняются к тому, что коронавирус был выведен в лабораториях искусственно, а не развился самостоятельно в организме летучей мыши, как принято считать. «Медицина и наука» публикует мнение микробиолога Россаны Сегрето из Университета Инсбрука.

Микробиолог отмечает, что до сих пор не получено точных данных о том, что ковид самостоятельно развился в природе. В то же время научной общественности известно достаточно фактов, когда из-за инцидентов в лабораториях были зафиксированы мутации других возбудителей, напомнила она.

Сегрето считает, что вероятность вируса приобрести в окружающей среде самостоятельно последовательность, заражающую огромное количество людей за короткий промежуток времени, ничтожно мала.

«Именно эта последовательность стала составной частью шиповидного белка, которая помогла разрушить оболочку клетки-хозяина и проникнуть в нее», - отметила микробиолог.

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