«Раз эта запись появилась, значит, часть силовиков не верит властям» 16.01.2021, 14:49

Андрей Остапович

Процесс уже запущен.

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись человека с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова. Этот человек говорит о применении оружия "прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился" и о том, что "нас со всех сторон прикрывает глава государства с точки зрения применения оружия". Он также рассказывает о планах создать специальный лагерь для людей, участвующих в протестах.

Андрей Остапович, бывший белорусский следователь и основатель инициативы BYPOL, рассказал Настоящему Времени, когда была сделана запись и что его больше всего в ней потрясло.

— Андрей, почему вы уверены, что на записи именно замглавы МВД Карпенков?

— Ответы на такие вопросы сопоставимы с тем, что мы можем раскрыть наш источник. Я могу сказать, что он достоверный. И просто взять его любое интервью, мы готовы предоставить его любому независимому эксперту или организации и предоставить оригинал аудиозаписи для проведения экспертизы. В принципе, процесс уже запущен.

— Какие ваши основные выводы вы сделали из услышанного?

— Основные выводы по результатам того, что они там обсуждают, – у белорусского народа не остается ничего, кроме как воспользоваться своим законным правом на революцию и бороться всеми возможными способами за то, чтобы не допустить исполнения этих планов. Я не говорю о вооруженном сопротивлении, борьбе и так далее, которые можно услышать в слове "революция". Есть много других, интеллектуальных способов. Партизанское сопротивление, забастовки и любые другие приемлемые для людей и для каждого отдельного человека способы объединиться и единым фронтом уже выступать.

Можно начинать со снятия со счетов своих денежных средств, неоплаты коммунальных услуг и заканчивая партизанским киберсопротивлением и так далее.

— Андрей, а вас лично что впечатлило больше всего из услышанного?

— Несколько моментов. По формату видео каждый момент, каждая отдельная часть очень поражает. В первую очередь зацепило создание лагерей. Это информация немыслимая для меня. В данный момент уже поступает информация о том, что это будет не только одно место в Ивацевичах, а как минимум в трех местах, в дальнейшем – при каждой области, а под Минском будет, скорее всего, одно место подвального типа.

— Я не совсем понимаю, а как это будет даже в рамках нынешнего, пусть не всегда соблюдаемого, белорусского законодательства действовать? Или такими местами заменят изоляторы и туда будут помещать на отбывание административного ареста?

— Когда происходят массовые задержания, им негде содержать людей, когда они задерживают по семь [тысяч], по двадцать тысяч человек. Так как они вынуждены этих людей отпустить через семь, десять, пятнадцать суток, то люди заново возобновят свое движение, допустим, весной.

Власти пытаются создать места, где задержанных специально будут содержать в самых ужасных условиях, которые будут требовать меньше расходов. Сейчас в местах лишения свободы около тысячи долларов на одного заключенного в месяц может уходить. Это с учетом света, воды, питания, содержания, охраны, зарплаты и так далее.

Они [власти] хотят создать лагеря, где под охраной задержанные будут удерживаться до самого конца сопротивления, чтобы они не могли подпитывать это сопротивление. Вот в чем ситуация. А самое опасное – это подвальные помещения, которые они хотят создать. Потому что там проконтролировать и получить оттуда информацию о том, что с людьми будут делать, вообще будет невозможно.

— Человек на записи, предположительно Карпенков, говорит, что всем силовикам придется рано или поздно пользоваться оружием, что это гибридная война, что она не заканчивается, что использование оружия прикроет Лукашенко и так далее. Эта запись когда была сделана?

— 30 октября.

— Почти три месяца. При этом мы не видим каких-то массовых применений оружия со стороны силовиков.

— Я бы сказал вам в противовес. Например, есть видеозаписи, которые попали в том числе и в интернет, где был именно пистолет. Когда во дворе девушка развешивала ленты, за ней погнались сотрудники, и когда мужчина решил за нее вступиться, сразу же было применено оружие. Мужчина просто шел, он даже близко еще не успел подойти. Он был безоружен, он не был агрессивен, не был пьян, и это не было массовое мероприятие. Там не шло тридцать человек на одного сотрудника.

[Сотрудник] сразу же достал пистолет, начал им угрожать – спокойно, не боясь, достал в жилом районе, где эта пуля может срикошетить, промахнуться, попасть в окна, где могут находиться дети, женщины. Спокойно достал [пистолет], не обращая внимания на то, что с такого расстояния мог человека убить.

Следующий довод – это то, что в данный момент из-за погодных условий массовые мероприятия не проводятся. Поэтому они их и не применяют. Но та же "Площадь Перемен", когда там [был разгон], стреляли там нормально. И использовали все то же оружие и все те же приемы, о которых говорилось Карпенковым.

— Андрей, меня вот еще что впечатлило. Предполагаемый Карпенков на этой записи говорит, что это гибридная война и после нее возьмутся за Россию, а Беларусь уже при этом никто не защитит и ее разделят между Литвой, Украиной и Польшей. Ваши коллеги – вы же много лет общались – действительно могут в это поверить? Они действительно могут быть подвержены таким идеям?

— Они [власти] должны доводить эту пропаганду каждый день в голову, чтобы люди в это поверили. Они об этом будут говорить постоянно. Раз эта аудиозапись появилась, значит, часть из них не верит им самим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».