Навальный возвращается в Россию: прямая трансляция 11 17.01.2021, 14:43

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Политик вылетает рейсом из Берлина во Внуково.

Российский оппозиционер Алексей Навальный 17 января возвращается в Россию. "Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке по одной причине: меня пытались убить", – написал ранее он в своих соцсетях.

Аэропорт Внуково отказал журналистам в возможности снять прибытие политика.

"Настоящее Время" ведет прямой эфир о возвращении политика в Россию с 14:30 по минскому времени:

Навальный с 22 августа прошлого года находится в Германии, где проходил реабилитацию после отравления – 20 августа политику стало плохо в самолете во время полета из Томска в Москву. Лайнер приземлился в Омске, где основателя Фонда борьбы с коррупцией в состоянии комы отправили в реанимацию.

Клиника Charité в Берлине, куда Навальный был позже доставлен на лечение, подтвердила, что 44-летний оппозиционер был отравлен химическим веществом. Лаборатории Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили наличие яда "Новичок" в анализах Навального. Вещество, по данным британских властей, использовалось при покушении в Солсбери в 2018 году на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

В связи с отравлением ЕС включил в санкционный список в том числе главу ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и главу управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина. Великобритания, которая вышла из ЕС и теперь проводит самостоятельную санкционную политику, ввела санкции против тех же самых лиц.

Расследование об отравлении

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel журналисты пришли к выводу, что за отравлением Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ № 2). Анализ авиаперелетов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров показал, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о планах по выдвижению на пост президента РФ, а также в 2020 году предприняли как минимум еще одну неудачную попытку отравления политика. За неделю видеоверсия расследования на канале Навального набрала 17 млн просмотров.

Российские чиновники возможность отравления Навального внутри страны отрицают. Президент России прокомментировал расследование лишь на третий день после его выхода – на ежегодной пресс-конференции.

Ровно через неделю после публикации расследования – 21 декабря – Навальный выпустил вторую часть расследования о предполагаемых сотрудниках ФСБ, которые следовали за ним и могли быть причастны к его отравлению. Политик под видом помощника секретаря Совета безопасности Николая Патрушева позвонил Константину Кудрявцеву, одному из предполагаемых сотрудников ФСБ из группы, которая курировала его отравление. По заявлению Навального, Кудрявцев в разговоре с ним фактически подтвердил, что политика собирались убить при помощи яда класса "Новичок".

Дела против Навального

12 января этого года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась с ходатайством в Симоновский районный суд Москвы с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

С 29 декабря Навальный официально числится в России в федеральном розыске сразу после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении на 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по части 4 статьи 159 УК – мошенничество в особо крупном размере, по ней Навальному грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Навальный написал, что дело против него – месть за расследование об отравлении "Новичком", в котором он обвинил сотрудников ФСБ.

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