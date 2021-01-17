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Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»

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  • 17.01.2021, 21:17
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Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»

Российский политик прилетел из Берлина в Москву.

Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил "Дождь".

По информации телеканал Навальный ушел с полицейскими без своего адвоката и супруги Юлии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter заявила, что его попросили "куда-то пройти для уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".

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