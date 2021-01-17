Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»4
- 17.01.2021, 21:17
- 1,139
Российский политик прилетел из Берлина в Москву.
Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил "Дождь".
Алексея просят куда-то пройти для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы» pic.twitter.com/Kh6xun3pv2— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
По информации телеканал Навальный ушел с полицейскими без своего адвоката и супруги Юлии.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter заявила, что его попросили "куда-то пройти для уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".