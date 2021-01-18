Австралия не намерена открывать границы в 2021 году 4 18.01.2021, 10:38

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фото с сайта regnum.ru

Границы Австралии закрыты с марта прошлого года.

По словам советника правительства Австралии по вопросам здравоохранения Брендана Мёрфи, несмотря на готовящуюся кампанию по вакцинации в стране, открытие границ в текущем году пока не планируется, пишет «Немецкая волна».

- Даже если прививку от коронавируса получит большая часть населения, мы не знаем, насколько эффективно предотвратит распространение инфекции вакцинация, - сказал Мёрфи.

Границы Австралии закрыты с марта 2020 года. В конце февраля власти планируют начать массовую вакцинацию населения препаратами производства компаний Biontech/Pfizer и AstraZeneca. В стране с начала эпидемии зафиксировано около 29 000 случаев заражения, скончались более 900 пациентов, выздоровели около 26 000 человек.

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