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В Гродно, несмотря на мороз, пенсионеры вышли на протест

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  • 18.01.2021, 14:39
  • 2,912
В Гродно, несмотря на мороз, пенсионеры вышли на протест

Это уже 17 акция пенсионеров в Гродно.

В Гродно пенсионеры вышли на 17-ю акцию протеста против фальсификации выборов и насилия со стороны властей, передает «Радыё Свабода».

Сильные морозы не остановили белорусских пенсионеров. При температуре, ниже 20 градусов мороза, пенсионеры вышли на акцию с бело-красно-белыми зонтами.

В последние недели пенсионеры не предупреждают заранее про места сбора, чтобы там их не ждал ОМОН.

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