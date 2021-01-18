Российским чиновникам разрешат коррупцию в «чрезвычайных ситуациях» 14 18.01.2021, 16:33

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Дума РФ начинает рассматривать законопроект об освобождении от наказания за коррупционные нарушения.

Государственная Дума РФ приступает к рассмотрению законопроекта об освобождении чиновников от ответственности за нарушения антикоррупционных норм, пишет finanz.ru.

Подготовленный в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, проект был внесен в нижнюю палату правительством в конце декабря. В понедельник документ рассмотрит Совет Думы РФ, после чего его направят в официальную рассылку и вынесут на первое чтение, которое, как ожидается, состоится в марта.

«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств», - цитирует «Коммерсант» пояснительную записку к проекту.

Такими обстоятельствами, согласно законопроекту, могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».

Это, например, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

«Речь может идти о провокациях, когда обличенный полномочиями человек принимает решение и совершенно не подозревает, что в его действиях можно усмотреть конфликт интересов, пояснил «Коммерсанту» член профильного комитета Госдумы, единоросс Анатолий Выборный: «Допустим, он решает принять кого-либо на работу, не зная, что соискатель состоит в родстве, например, с курирующим заместителем».

Определять, насколько непреодолимыми и чрезвычайными были обстоятельства коррупционных нарушений, будет специальная комиссия.

Речь идет о том, что совершение действий, подпадающих под антикоррупционное законодательство, допускается при наличии чрезвычайных ситуаций, поясняет адвокат Андрей Гривцов.

«Например, чтобы задекларировать свой домик в Италии, депутату нужна справка с точными параметрами недвижимости, но его внесли в санкционные списки ЕС, и въехать за справкой в ЕС он не может, а юристы с ним из-за этого работать отказываются», - приводит пример юрист «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов.

По его мнению, нельзя исключить злоупотреблений в рамках предлагаемых послаблений. Но «если прокуратура начнет вдруг кошмарить всех и проверять абсолютно каждый такой кейс, то, может, и быстро все успокоятся», - считает Машанов.

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