Алексея Навального арестовали на 30 суток 17 18.01.2021, 17:04

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Алексей Навальный

Суд над российским политиком прошел в ОВД в Химках.

Оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, суд отправил под стражу на 30 суток по запросу Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев, передает «Радио Свобода».

Суд прошёл прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального накануне вечером доставили из аэропорта Шереметьево. О суде ни Навальному, ни его адвокатам заранее не сообщили. Адвокатов пустили только на суд, до этого им не давали зайти в здание.

В управлении МВД по Московской области уже после начала судазаявили, что причиной его проведения в ОВД стало отсутствие у Навального результатов теста на коронавирусную инфекцию. По действующим правилам, у прибывающих из-за рубежа есть 72 часа, чтобы сдать этот тест.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен.

У здания ОВД собрались более ста сторонников Навального, а также журналисты, которых не пустили внутрь, хотя процесс был объявлен гласным и открытым.

В зал пустили только съёмочную группу Life и телеканала "Россия".

Навальный заявил о происходящем как о беззаконии, особенно удивившись тому, что суд прошёл в формате выездного заседания.

Навальный в "зале суда" в ОВД

фото: Kira Yarmush/twitter

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