Опубликовано новое видео, снятое сторонниками Трампа в захваченном Капитолии 19.01.2021, 8:43

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фото: ap

«Шаман» с рогами оставил спикеру Конгресса Нэнси Пелоси послание.

Издание The New Yorker опубликовало новое видео, снятое сторонниками Дональда Трампа внутри захваченного Капитолия во время акций в Вашингтоне, пишет nv.ua.

На видео показано, как протестующими заходят в Капитолий и начинают искать среди документов доказательства фальсификации выборов президента.

Протестующий в образе «шамана» оставляет спикеру Конгресса Нэнси Пелоси послание, в котором говорит, что «время наступления правосудия грядет».

Также протестующие молятся и благодарят Христа за возможность «возродить Америку».

Что произошло в Капитолии США 6 января?

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, но продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль».

Полиции удалось очистить Капитолий от протестующих. Во время столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский. Более 100 человек были арестованы по подозрению в беспорядках в здании Конгресса.

После этого в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.

Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену, однако отказался посещать его инаугурацию 20 января.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса. Если ему объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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