Минчане с самого утра встали в цепи солидарности 19.01.2021, 9:50

Большие победы начинаются с малого.

Утренняя цепь солидарности образовалась в одном из районов Минска. Жители столицы поддерживают шахтеров «Беларуськалия» и всех бастующих рабочих страны.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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