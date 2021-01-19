Форум свободной России: Нужны жесткие санкции, способные изолировать преступный режим Путина 3 19.01.2021, 9:57

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Навальный будет освобожден, если мировое сообщество выступит единым фронтом.

Постоянный комитет Форума свободной России выступил со специальным заявлением по поводу ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального:

— Постоянный комитет Форума свободной России выражает свой категорический протест против ареста Алексея Навального.

После неудавшейся попытки отравления Навального и в особенности — после его разоблачения группы отравителей-убийц из ФСБ, задержание и последовавший за этим судебный фарс выглядят как издевательство над законом и здравым смыслом.

Очевидно, что неудавшееся покушение, последовавшее за ним публичное разоблачение убийц и демонстративное возвращение Алексея в Россию, привели Путина в бешенство, заставив его в «пожарном» порядке искать способы, чтобы лишить Навального возможности вести дальнейшую политическую деятельность на территории России.

Арест Алексея Навального обнажает суть путинского диктаторского режима, не признающего никакой открытой политической конкуренции режиму единоличной власти Путина. Диктатор больше не может играть в «управляемую демократию». Он окончательно отбросил любые демократические декорации и намерен править дальше, опираясь лишь на грубую силу.

Арест Алексея Навального и насильственное удержание его в неволе — яркий пример применения этой грубой силы.

Мы осознаем, что выдвигать от нашего лица требование к диктатору освободить Навального лишено смысла. Освобождение Навального возможно лишь в том случае, если мировое сообщество выступит единым фронтом с ультимативным требованием освободить Навального, сопровождающимся угрозой введения новых, более жестких санкций.

Сегодня страны свободного мира впервые молниеносно отреагировали на акт вопиющего беззакония в путинской России. Мы призываем лидеров свободного мира сопроводить эти заявления конкретными действиями, ведущими к изоляции преступного путинского режима на международной арене и наносящими реальный экономический ущерб интересам путинского олигархата.

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