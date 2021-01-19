Экспертиза подтвердила подлинность голоса экс-главы КГБ Беларуси, планировавшего убийство Шеремета 8 19.01.2021, 14:48

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Вадим Зайцев

Исследование провела авторитетная криминалистическая лаборатория.

Исследование петербургской АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" подтвердило подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси в 2008-2012 годы Вадим Зайцев планирует серию политических убийств.

Экспертизу заказал телеканал "Настоящее Время".

Трое мужчин, одним из которых оказался Вадим Зайцев, обсуждают отравления и подрывы с помощью "закладок" политических эмигрантов из Беларуси. "Ликвидация... должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен ********* [придраться]. Просто точечный удар", – говорит Зайцев.

Скрытую запись разговора 4 января опубликовало издание EUObserver, но не смогло подтвердить ее подлинность из-за плохого качества.

Запись журналистам передал бывший сотрудник МВД Беларуси Игорь Макар, эмигрировавший в Литву в 2006 году. Он держит в секрете источник записи, опасаясь за его безопасность. После публикации Макар давал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"А как спровоцировать естественный подрыв... вот по Шеремету нужно сработать, который **** [надоел], **** [блин]. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, **** [блин], совсем, **** [блин], ни рук, ни ног не соберут", – говорит Вадим Зайцев на утекшей аудиозаписи. Именно взрывом бомбы, установленной под днищем автомобиля, был убит Шеремет.

В МВД Украины заявили, что "новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства". Украинские следователи начали экспертизу аудиозаписи, но ее результаты еще не опубликованы.

19 августа МИД Беларуси опубликовал заявление, в котором никак не прокомментировало аудиозапись с экс-главой КГБ, но назвало Макара "мошенником". "У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца", – говорится в заявлении.

"Тождество указанных дикторов"

Настоящее Время заказало исследование записи в петербургской "Криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов".

В интернете Настоящему Времени удалось найти 13 видеозаписей с голосом Зайцева – это его выступления в качестве главы КГБ и руководителя Белорусской федерации биатлона [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т.д.].

Отобрав пять записей, эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, планировавшим убийства. Вывод: это один и тот же человек.

Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.

На первом этапе эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние, социокультурные особенности говорящего. Один из множества примеров: для речи Зайцева характерны короткие паузы, заполняемые э-образным звуком: "Вы максимально, э-э, скрывайте", "Там, э-э, сидит и постоянно кукарекает", "А, э-э, как спровоцировать естественный подрыв"...

Эти паузы длятся от нескольких миллисекунд до трех секунд, при этом в гласном звуке "прослушиваются" такжеы-, о- и у-образные гласные. Тон голоса при этом снижается до 50-60 Гц. Голос типичного взрослого мужчины имеет частоту 85-155 Гц.

"Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют", – говорится в исследовании. Отдельно эксперты отмечают, что сравниваемые дикторы в равной мере хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

На втором, инструментальном, этапе эксперты проанализировали "статистические и динамические спектральные речевые характеристики". Для этого они использовали программу SIS II петербургского "Центра речевых технологий".

Голоса заговорщика и Вадима Зайцева оказались тождественны и на этом этапе исследования. "Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы [речи], поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи", – говорится в исследовании.

При этом в экспертизе отмечены и некоторые незначительные отличия в речи Зайцева во время секретного совещания в КГБ и его же – на официальных выступлениях, найденных Настоящим Временем.

"Зайцев в представленных видеофонограммах дает интервью, участвует в пресс-конференции и выступает публично, стиль его речи – официальный, манера речи – более сдержанная, речь в большей степени подготовленная (обдуманная)".

Для сравнения: в утекшей аудиозаписи "диктор ведет неформальный разговор с, вероятно, хорошо знакомыми и подчиненными ему людьми, стиль речи близок к разговорному с элементами делового и официально-делового, манера речи свободная, спокойная, непринужденная".

Кто проводил исследование

АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" занималась восстановлением магнитных фонограмм с АПЛ "Курск" и экспертизой записей переговоров для расследования гибели Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту.

Основной эксперт – Полина Зубова – в 1993-2001 годы работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы минюста.

Помимо убийства Шеремета, в опубликованной EUObserver аудиозаписи обсуждается убийство троих живущих в ФРГ политэмигрантов: бывшего сотрудника управления по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина, бывшего начальника минского СИЗО № 1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа Владимира Бородача (все они сейчас живы).

Президент Беларуси Александр Лукашенко якобы выделил на такие операции более 1,5 миллиона долларов, утверждает Зайцев на записи.

Также в утечке обсуждается создание роты "девок" для негласной слежки за оппонентами Лукашенко.

Лукашенко снял Зайцева с должности главы КГБ Беларуси в конце 2012 года. С 2013 года он работает главой белорусского провайдера "Космос ТВ".

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