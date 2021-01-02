В Беларуси ввели новый транспортный налог: как это работает 2.01.2021, 8:54

1,103

Платить придется всем.

1 января в Беларуси отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и ввели транспортный налог. Национальный правовой интернет-портал опубликовал Закон «Об изменении налогового кодекса». Все о транспортном налоге – в главе 28 1, которая дополнительно введена в Кодекс.

Теперь транспортный налог отвязан от техосмотра, платить его один раз в году будут все собственники автомобилей, даже если это автохлам, который уже несколько лет стоит на приколе. Пенсионеры заплатят 50 процентов от ставки, а ветераны и инвалиды 1 и 2 групп от уплаты налога полностью освобождены, пишет kp.by.

Налог на мотоцикл составит 40 рублей, на авто массой до 1,5 тонн – 61 рубль, от полутора до 1,75 тонны – 81 рубль. Те, кто владеет автомобилем массой более трех тонн, заплатят 233 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».