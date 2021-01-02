В Беларуси повысили налоги для сдающих квартиры, дачи, гаражи и парковочные места 6 2.01.2021, 9:24

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В некоторых городах — больше, чем на 40%.

В Беларуси с 1 января пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места. В некоторых городах, в том числе Орше и Полоцке, налог на сдачу в аренду одного жилого помещения подняли больше чем на 40%. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Портал tut.by посмотрел, какие ставки налогов будут действовать в нынешнем году.

Для Минска максимальную ставку подоходного налога с физлиц за сдачу в аренду одного жилого помещения повысили до 34,3 рубля. Для сравнения: в 2020-м максимальная ставка составляла 32,5 рубля. В столице в прошлом году действовали 5 экономико-планировочных зон, для каждой — своя ставка налога за сдачу в аренду одного жилого помещения — от 18,5 до 32,5 рубля. Гараж (речь про металлический или деревянный гараж, машино-место) сдать в аренду в 2021-м в столице можно за 11,1 рубля.

В областных центрах налог за сдачу квартир подняли до 32,2 рубля, а гаражей — до 8,9 рубля. В таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, сбор за сдачу квартир вырос до 21,1 рубля, а гаража — до 5,6 рубля.

К примеру, в Новополоцке в 2020-м налог за сдачу в аренду жилого помещения составлял 20 рублей, а в Полоцке и Орше — 15 рублей. В последних двух городах рост налога за сдачу в аренду жилых помещений почти на 41% (за сдачу в аренду гаражей, к примеру, повышение не такое значительное, — с 5,3 до 5,6 рубля (рост почти на 5,7%).

В других городах областного, районного подчинения и поселках городского типа налог за сдачу в аренду жилого помещения с 1 января составляет 15,5 рубля, гаража — 4,4 рубля, а во всех остальных населенных пунктах и территориях — 11,1 рубля и 3,4 рубля соответственно.

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