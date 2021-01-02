Россия ввела единую электронную визу для въезда иностранцев 2 2.01.2021, 12:41

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Приглашения и других документов для ее получения не требуется.

В России с 1 января 2021 года вводится единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, сообщает «Интерфакс».

Электронная виза будет доступна гражданам Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

В списке нет стран американского континента.

Для получения визы не потребуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия.

Консульский сбор составит $40, для детей до 6 лет — бесплатно. МИД пообещал, что оформление займет не более четырех дней. Срок действия электронной визы - 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Все опрошенные порталом «Интерфакс-Туризм» эксперты прогнозируют рост въездного турпотока благодаря возможности получить визы онлайн после полномасштабного восстановления авиасообщения.

МИД рекомендует распечатать уведомление об одобрении визы либо сохранить его иным способом для возможности визуального представления представителям транспортной компании при посадке в транспортное средство и сотрудникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля на пограничном пункте.

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