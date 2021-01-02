Группа «Дай Дарогу!» представила песню об исполнении единственного желания всех белорусов

Группа «Дай Дарогу!» представила песню об исполнении единственного желания всех белорусов2
- 2.01.2021, 15:56
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Свободу Беларуси принес аист.
Солист брестской панк-рок группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский представил песню «Бусел», в которой рассказывается история крушения вертолета после столкновения с аистом.
Пожарные, которые приехали на место аварии, спасли аиста, но не стали тушить вертолет, а затем установили бело-красно-белый флаг. Крушение вертолета с одной небезызвестной особой и было главным желанием белорусов.