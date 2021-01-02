Минздрав Украины исключил возможность регистрации российской вакцины
- 2.01.2021, 21:02
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Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.
Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» не прошла третью фазу клинических исследований, а поэтому не может использоваться в Украине.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет unian.net.
«Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», - подчеркнул он.
По данным заместителя руководителя Минздрава, на сегодняшний день уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований.