WSJ: Трамп намерен создать свою политическую партию 11 20.01.2021, 10:32

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Дональд Трамп обратился к американцам

(Фото: Donald J. Trump/Twitter)

Политик хотел бы назвать новое объединение Патриотической партией.

Уходящий президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого закончится 20 января, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

Трамп хотел бы назвать объединение Патриотической партией, сообщили собеседники издания.

По информации газеты, в последние дни у президента США появились разногласия с однопартийцами, в частности с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. Накануне он обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Белый дом отказался от комментариев WSJ.

Пока не ясно, насколько решительно Трамп настроен на создание новой партии, которая потребует значительных затрат времени и ресурсов, отметила WSJ. Газета пишет, что у покидающего свой пост президента немало сторонников и часть из них не были вовлечены в политику Республиканской партии, до того как Трамп пришел к власти в 2016 году.

«Третьи» партии (относительно крупные политические объединения помимо Республиканской и Демократической) обычно не получают достаточной поддержки, чтобы играть важную роль в выборах, указывает газета. WSJ отмечает, что любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с сопротивлением со стороны республиканцев.

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