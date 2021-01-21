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Массовый марш прошел в Малиновке

  • 21.01.2021, 22:44
  • 1,456
Массовый марш прошел в Малиновке

Акции и марши проходят по всей столице.

В Минске продолжаются акции протеста.

В Малиновке прошел массовый марш.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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