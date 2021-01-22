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Венедиктов спросил Лукашенко об убийствах

  • 22.01.2021, 11:11
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Венедиктов спросил Лукашенко об убийствах
Алексей Венедиктов

Главреду «Эха Москвы» интересно услышать публичный ответ диктатора.

У главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»

– Конечно, – ответил Алексей Венедиктов. – Чем вы руководствуетесь? Почему вы выбираете жесткий вариант, связанный с убийствами, насилием над вашим же народом? Мне всегда интересно услышать, что человек публично по этому поводу будет отвечать.

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