Венедиктов спросил Лукашенко об убийствах
- 22.01.2021, 11:11
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Главреду «Эха Москвы» интересно услышать публичный ответ диктатора.
У главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»
– Конечно, – ответил Алексей Венедиктов. – Чем вы руководствуетесь? Почему вы выбираете жесткий вариант, связанный с убийствами, насилием над вашим же народом? Мне всегда интересно услышать, что человек публично по этому поводу будет отвечать.