В России ищут 80 вагонов для отправки бронетранспортеров БТР-80 в Беларусь 6 23.01.2021, 8:49

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В чем дело?

На сайте российской базы закупок «НЭП-Фабрикант» появился интересный лот. Арзамасский машиностроительный завод, производящий военную технику, нуждается в 80 ж/д платформах для перевозки бронетранспортеров БТР-80. Пункт назначения — Минск.

Портал tut.by разбирался, что за техника к нам приедет и было ли известно о ней раньше.

Что известно

Коллеги из «Комсомольской правды» обратили внимание на запрос на закупку услуги по перевозке военной техники от станции «Арзамас-2» в Минск. Заказчиком выступает Арзамасский машиностроительный завод, специализирующийся на производстве бронеавтомобилей, бронетранспортеров и спецтехники на базе БТР. Предприятию нужны 10 крытых вагонов и 70 железнодорожных платформ, а в документах указано, что требуется перевезти БТР-80 и запчасти к ним.

В условиях тендера написано, что военную технику планируется переправить в Беларусь в три приема: ориентировочно в мае, в июле-августе и в ноябре-декабре 2021 года.

Кому в Беларуси нужны БТР-80?

Насколько известно, большой надобности в «восьмидесятках» белорусская армия не испытывает. Мотострелковые и механизированные бригады перевозят бойцов на гусеничных БМП, а бронетранспортеры остались у Внутренних войск и Сил специальных операций. Всего БТР в Беларуси, как сообщило буквально сегодня ВоенТВ, более 400 штук (часть — БТР-80, часть — БТР-70). Обе модели на сегодняшний день современными считаться не могут, «семидесятки» постепенно модернизируют на 140-м ремонтном заводе в Борисове и доводят до версии БТР-70МБ.

Однако в августе 2020 года Беларусь заключила с Россией контракт на поставку в 2021 году двух батальонных комплектов БТР-82А. Этот бронетранспортер представляет собой глубокую модернизацию как раз 80-й модели.

Живучесть машины увеличена на 20%, вместо башни установлен боевой модуль с электроприводами и цифровым двухплоскостным стабилизатором вооружения и 30-мм автоматической пушкой, проведен ряд других усовершенствований. Считается, что в результате боевая эффективность БТР-82А возросла вдвое по сравнению с 80-й моделью.

При этом модернизация «восьмидесяток» до версии 82А производится как раз на Арзамасском машиностроительном заводе. Так что есть основания считать, что речь идет как раз о поставках БТР-82А, контракт на которые и был заключен в августе.

Сколько конкретно машин планируется перевезти из Арзамаса, мы не знаем. Однако известно, что по условиям тендера нужно 10 крытых вагонов и 70 ж/д платформ. Обычно бронетехнику грузят на открытые платформы, а крытые вагоны нужны для запчастей. Вероятно, в Беларусь прибудет как раз около 70 БТР-82А.

Напомним, что шесть лет назад Беларусь уже заключала контракт на поставку БТР-82А с Россией — наши военные должны были получить 32 машины. Тогдашний министр обороны Андрей Равков озвучил стоимость каждого бронетранспортера — 900 тысяч долларов. Однако что-то пошло не так, выполнение контракта затянулось, и в Беларусь машины так и не прибыли.

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