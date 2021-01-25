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Герои были всегда

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  • 25.01.2021, 8:30
  • 4,260
Герои были всегда
ФОТО: NN.BY

26 лет у нас не было президента.

Средние сроки выживаемости при «мокрой» голодовке - 44-55 дней, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

Когда-то, еще в октябре, Лукашенко, выступая на Гомсельмаше, сказал, что в Беларуси нет революционеров и, следовательно, нет революции, ведь, по его мнению революционер - это человек, готовый пойти на все ради общего блага, который верит в успех своего дела и ради него может даже погибнуть.

Саша, открой глаза.

В застенках СИЗО в Жодино сидит молодой парень, которого ты лишил права выбирать, как ему жить и как отстаивать свои права.

Этот парень пошел на крайние меры против беспредела, ужаса, беззакония и насилия, в которые ты, Саша, вверг нашу страну.

Игорь Лосик выбрал долгий, бесконечно мучительный способ стать примером железобетонной воли и стоять до конца за правду.

Он готов пожертвовать своей жизнью в своей борьбе за свободу для Беларуси, для себя и товарищей, для его семьи, для нас всех.

Нет в Беларуси революционеров? Нет героев?

Это не так.

26 лет у нас не было президента.

Герои - были всегда.

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