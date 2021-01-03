Минск с самого утра вышел на воскресные марши (Онлайн) 3.01.2021, 9:58

1,790

Жители столицы протестуют по всему городу.

Сегодня жители Минска с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных маршей в столице.

10:04 Столичные Уручье и Сухарево уже во всю маршируют!

10:02 Утро в Лошице началось с цепи солидарности и марша с национальной символикой.

9:40 Жители района станции метро Спортивная с самого утра вышли на воскресный марш в Минске. «Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают участники акции.

Спортивная с самого утра вышла на воскресный марш! ✊



«Погода сказочная, стоит выйти погулять», - сообщают наши читатели ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/lO3kccmhNa — charter97.org (@charter_97) January 3, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».