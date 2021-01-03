ОПЕК снова снизила рост спроса на нефть 3.01.2021, 22:19

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Прогноз озвучил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти.

В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в день – до 95,9 млн б/с, – что еще на 0,3 млн баррелей меньше, чем прогнозировалось ранее. Соответствующий прогноз озвучил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает ТАСС в воскресенье, 3 января.

По его словам, решение стран ОПЕК+, принятое 3 декабря 2020 года, дает возможность постепенно вернуть на рынок 2 млн б/ с в ближайшие месяцы. При этом страны-участницы соглашения готовы в любой момент скорректировать этот план в зависимости от ситуации на рынке. Он отметил, что разработка вакцин от коронавируса внушает оптимизм в отношении роста мировой экономики и восстановления рынка нефти.

"Мы ожидаем, что спрос на нефть сместится от падения к росту до 95,9 млн баррелей в сутки в этом году, что на 5,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2020 году", – сказал Баркиндо.

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