Ученые оценили влияние кошек на хозяев, работающих удаленно 2 4.01.2021, 16:50

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фото:photo.99px.ru

Психологи провели опрос 700 британцев.

Британские психологи оценили влияние кошек на своих хозяев, которые работают в удалённом режиме. Питомцы помогают избавиться от стресса, они также поднимают настроение, пишет orthodox.od.ua.

В Великобритании психологи провели опрос 700 граждан, которые работают удалённо, находясь у себя дома, причём все они имеют котов или кошек. Не менее 63% респондентов сообщили, что питомцы оказывают на них благотворное воздействие. Порядка 56% опрошенных рассказали, что когда в комнате находится кошка, они чувствуют себя не так одиноко.

Не менее 53% граждан сообщили, что когда животное играется, у них повышается настроение, появляются силы работать. Некоторые признались, что разговаривают со своими домашними питомцами и делятся с ними своими проблемами.

Специалисты советуют создать для кошек удобное место вблизи рабочего стола, чтобы они могли находиться рядом с хозяином. Вместе с тем животное не должно отвлекать от работы.

Психологи отмечают, что присутствие питомца вызывает у владельца чувство ощущения жизни, к тому же, при общении с кошкой снижается уровень стресса.

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