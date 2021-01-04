Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо выпустили из ИВС 2 4.01.2021, 17:10

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Андрей Шарендо

На днях будет суд.

Брестского активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо, задержанного 29 декабря, выпустили из ИВС. Cейчас он находится дома. Об этом сообщает «Брестская газета» со ссылкой на «Весну».

6 января в 09.30 состоится судебное заседание по статье 23.34 в отношении активиста. Слушанье будет проходить в Московском суде Бреста.

Накануне в квартире Шарендо проходил обыск, супругу Андрея Полину задержали. Она до сих пор находится в изоляторе временного содержания. У пары два сына 11 и 4 лет.

Андрея Шарендо неоднократно судили за участие в акциях протеста и приговаривали к административному аресту. Его супругу также штрафовали за участие в акциях и «неповиновение» сотрудникам милиции.

«Когда забирают мужа — выходит жена. Забирают жену — выходят дети. Так и должно быть», – ранее говорила жена активиста.

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