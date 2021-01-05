Андрей Суздальцев — о режиме Лукашенко: Это уже вариант Каддафи 3 5.01.2021, 15:55

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Андрей Суздальцев

Белорусские власти занимаются террористической деятельностью на международном уровне.

Бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар назвал имя еще одного человека, которого собирались ликвидировать.

«Также у меня есть доказательства и подтверждение того, что планировалась физическая ликвидация Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на аккаунте нет, но это подтвердит мой источник лично в суде», – цитирует Макара «Настоящее время».

«Я надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка. И я думаю, что в конце концов мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси», – добавил он.

Андрей Суздальцев – российский политолог, который до 2006 года работал в Минске и критиковал официальный Минск. В 2006 году его лишили вида на жительство и депортировали в Россию как лицо, которое «представляет угрозу национальной безопасности Беларуси».

В комментарии «Белсату» Суздальцев заявил, что полностью доверяет информации Игоря Макара. По словам российского эксперта, определенные косвенные сигналы он получал и раньше: в частности, ряд провластных белорусских политологов публично в соцсетях высказывались по поводу того, что Суздальцево нужно физически уничтожить. «Ситуация была напряженная. Но ведь мы не специалисты, нам трудно заметить слежку за собой», – отмечает он.

Суздальцев говорит, что у него были хорошие отношения с Шереметом и он не удивился, что они оба были в списке потенциальных целей спецслужб. «Павел был, конечно, опаснее, потому что он свой, из Беларуси».

«Почему это не было сделано в Москве в отношении Павла, в отношении меня? Я могу предположить, что все же охота за гражданами России в Москве иностранной спецслужбой – это чуть ли не война. Думаю, что на определенном этапе действия белорусских спецслужб привлекли внимание спецслужб российских и они были вынуждены отказаться от этих планов. Однако Павел все равно погиб – в Киеве. Я не знаю, есть ли там «белорусский след», я политолог, а не следователь. Но тот, что озвучен на совещании вариант уничтожения Павла полностью совпал с тем, что произошло, – заставляет задуматься».

Суздальцев подчеркивает, что опубликованные записи, которые вероятно были сделаны на совещании в КГБ, – это очень серьезное обвинение против режима Лукашенко.

«Фактически белорусские власти занимаются террористической деятельностью на международном уровне, в других странах. Это уже вариант Каддафи», – прибавляет политолог.

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