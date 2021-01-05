Алиев объявил нагорно-карабахский Шуши культурной столицей Азербайджана 5.01.2021, 18:55

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фото: ТАСС

Ранее Азербайджан потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил нагорно-карабахский город Шуши культурной столицей страны, передает ТАСС.

Он сообщил, что уже дан старт работам по восстановлению города.

«По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуши. Опять-таки не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен», — рассказал он.

В декабре Алиев пообещал преобразить Нагорный Карабах, «полностью разрушенный в результате армянской оккупации, в настоящий рай». Он подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли «сокрушительный удар по врагу» и восстановили территориальную целостность страны.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе. «Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Они за все ответят в международных судах», — заявил Алиев.

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