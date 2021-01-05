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Отключение интернета стоило Беларуси $336 миллионов

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  • 5.01.2021, 21:03
  • 8,637
Отключение интернета стоило Беларуси $336 миллионов

Таракан отключал интернет во время массовых протестов.

Согласно новому исследованию компании Top10VPN, блокировки интернета в 2020 году обошлись Беларуси в $336,4 млн. Среди остальных стран дороже заплатила только Индия — около $2,78 млрд, пишет Dev.by.

Доступ в сеть в Беларуси в 2020 году отсутствовал 218 часов. Отключения затронули 7,9 млн интернет-пользователей. Самые длительные перебои были организованы тоже в Индии: здесь власти полностью блокировали интернет (1655 часов) или замедляли скорость соединения (7272 часа) в общей сложности 8927 часов.

Как пишут исследователи, в Беларуси отключения сопровождались нарушением прав человека, в том числе права на мирные собрания и свободы прессы, а также фальсификацией выборов.

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