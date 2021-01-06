Ученые обнаружили «пластилин» каменного века 6.01.2021, 11:27

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Фото: Evgeny Artemyev

Древние люди владели уникальными технологиями.

Умение смягчать слоновую кость использовалось более 12000 лет назад для изготовления артефактов, которые до сих пор озадачивают современную науку, пишет nv.ua.

Ученые предполагают, что с помощью такой техники делались игрушки или украшения.

На археологическом памятнике Афонтова гора-2 на берегу Енисея в Красноярске были найдены дюжина цельных удлиненных брусков из слоновой кости, изготовленных из размягченной слоновой кости, и несколько фигурок, сделанных из губчатых частей костей большого мамонта и похожих на разных животных.

Находки недавно были повторно исследованы доктором Евгением Артемьевым, который сказал, что фигурки могут быть либо игрушками ледникового периода, сделанными людьми, населявшими этот район современной Сибири, либо формой первобытного искусства.

«Когда смотришь на них под разными углами, они напоминают разные виды животных. Возможно, это новая форма искусства палеолита, о которой международное научное сообщество еще не знает», — сказал археолог.

Две доисторические фигурки похожи на медведя и мамонта, говорит доктор Артемьев, работавший на этом месте с 1990-х годов. Если посмотреть под другим углом, одна из фигурок может быть спящим человеком.

Слитки из слоновой кости, некоторые из которых имеют фаллическую форму, обнаруженные на том же месте, были созданы с помощью техники, которая сделала их почти «жидкими».

«Бивень мамонта был смягчен до такой степени, что он напоминал современный пластилин. Мы еще не знаем, как древние люди этого достигли. На изделиях мы видим следы каменных орудий и потоки вещества до того, как оно застыло. Это означает, что бивень значительно размягчился, консистенция была вязкой. Скорее всего, обрабатывали не весь бивень, а его верхнюю часть», — пояснил Артемьев.

По словам археолога, на других памятниках эпохи палеолита ему не встречались подобные находки.

«Возможно, нам не удастся увидеть отчеты о таких находках, потому что научные группы редко публикуют материалы, которые нельзя объяснить должным образом. Эти удлиненные бруски из слоновой кости могут быть заготовками для изготовления орудий труда, инструментов или будущих игрушек — или чего-то еще, мы можем только догадываться», — сказал доктор Артемьев.

Хотя ученые еще не могут понять, почему были созданы эти формы, техника создания «пластилина» помогает им осознать, что эти древние люди обладали гораздо большими навыками, чем они предполагали.

«Мы склонны думать о них как о более примитивных, чем они были. Тем не менее, у них были технологии, которые мы не можем должным образом понять и описать, например, это смягчение бивней», — сказал археолог.

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