Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета 31 7.01.2021, 9:59

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ПАвел Шеремет

В ЕС и США работают над признанием Лукашенко террористом.

Представитель Белорусского народного трибунала, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар во время стрима на YouTube-канале политолога Дмитрия Болкунца сделал несколько заявлений:

Нынешний председатель КГБ Иван Тертель входил в круг разработчиков плана убийства Павла Шеремета.

КГБ Беларуси планировал убийство доцента ВШЭ Андрея Суздальцева. Будут представлены новые материалы.

В Германии, Украине и России будут возбуждены уголовные дела на основании сведений о подготовке убийства граждан.

В ЕС и США работают над признанием Лукашенко террористом.

Олег Алкаев готовит вторую книгу о политических убийствах в Беларуси.

В ближайшее время Белорусский народный трибунал обнародует новые материалы по громким преступлениям в Беларуси.

Режим Лукашенко падет к весне.

Обязательно будут судебные процессы о преступлениях режима Лукашенко.

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