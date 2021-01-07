закрыть
7 января 2021, четверг, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета

31
  • 7.01.2021, 9:59
  • 11,917
Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета
ПАвел Шеремет

В ЕС и США работают над признанием Лукашенко террористом.

Представитель Белорусского народного трибунала, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар во время стрима на YouTube-канале политолога Дмитрия Болкунца сделал несколько заявлений:

Нынешний председатель КГБ Иван Тертель входил в круг разработчиков плана убийства Павла Шеремета.

КГБ Беларуси планировал убийство доцента ВШЭ Андрея Суздальцева. Будут представлены новые материалы.

В Германии, Украине и России будут возбуждены уголовные дела на основании сведений о подготовке убийства граждан.

В ЕС и США работают над признанием Лукашенко террористом.

Олег Алкаев готовит вторую книгу о политических убийствах в Беларуси.

В ближайшее время Белорусский народный трибунал обнародует новые материалы по громким преступлениям в Беларуси.

Режим Лукашенко падет к весне.

Обязательно будут судебные процессы о преступлениях режима Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все загадали одно желание
Все загадали одно желание Ирина Халип
В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников