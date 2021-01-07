Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета

Экс-боец «Алмаза»: Председатель КГБ Тертель участвовал в разработке плана по ликвидации Шеремета31
- 7.01.2021, 9:59
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Представитель Белорусского народного трибунала, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар во время стрима на YouTube-канале политолога Дмитрия Болкунца сделал несколько заявлений:
Нынешний председатель КГБ Иван Тертель входил в круг разработчиков плана убийства Павла Шеремета.
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