Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах 3 7.01.2021, 11:46

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Джо Байден

Американские законодатели не стали оспаривать результаты голосования коллегии выборщиков.

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает РБК.

Утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за беспорядков в Вашингтоне. Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, в какой-то момент сумели прорвать оцепление и вошли в здание Капитолия. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы вытеснить сторонников Трампа. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков были задержаны.

Помешать утверждению Байдена попытались и некоторые законодатели от Республиканской партии, попытавшиеся опротестовать результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Однако их инициатива не нашла поддержки в том числе и у соратников по партии.

Утверждение результатов выборов — последний шаг в подведении итогов выборов в США. В абсолютном большинстве случаев эта процедура была простой. За последние 140 лет были предприняты всего три попытки оспорить на этой стадии результаты голосования, последний раз — в 2005 году, инициатива не получила поддержки.

После голосования 3 ноября Трамп неоднократно заявлял о том, что в ходе подсчета голосов в нескольких штатах были допущены многочисленные нарушения. Его сторонники подали около 60 исков, но ни один из них не привел в результате к пересмотру итогов.

В Китае зафиксирован скачок заражений коронавирусом

Пекин усиливает карантинные меры.

В Китае зафиксирован самый значительный за последние месяцы рост числа заражений коронавирусом, сообщают власти страны в четверг, 7 января. В частности, в провинции Хэбэй, расположенной на востоке страны, недалеко от Пекина, всего за несколько дней количество пациентов, у которых была выявлена эта инфекция, выросло более чем на 200 человек, сообщает dw.com.

По официальным данным, у 144 из 234 зараженных заболевание протекало бессимптомно. Сейчас власти КНР готовятся к дальнейшему росту числа пациентов с SARS-CoV-2. Сообщается, что автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение со столицей провинции Хэбэй - городом Шицзячжуан - было прервано на неопределенное время.

Население метрополии, составляющее более 11 млн человек, оперативно тестируют на коронавирус. Доступ к некоторым районам города сейчас перекрыт, детские сады закрыты, занятия в начальных и средних школах временно отменены. Кроме того, Пекин мобилизовал и направил в провинцию дополнительный медицинский персонал.

Кроме Шицзячжуана, очагами распространения инфекции считаются города Синтай и Наньгун. Их жителей сейчас также активно тестируют на коронавирус.

Пекин усиливает карантинные меры

В столице Китая также принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать возможной новой волны заражений. На улицах Пекина проводятся проверки. Грузы, прибывающие из провинции Хэбэй, также подвергаются тщательному контролю. Тревога в связи с возможным возвращением пандемии усиливается на фоне приближающегося празднования нового года по китайскому календарю. В этот день, 12 февраля, китайцы, работающие в метрополиях по всей стране, традиционно возвращаются в свои родные деревни, так что транспортные потоки становятся особенно массовыми.

В декабре 2020 года вирус SARS-CoV-2 был выявлен на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань. С тех пор им заразились уже более 87 млн жителей планеты. Почти 1,9 млн человек по всему миру с начала пандемии скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Китаю, где, по данным сайта Worlometers, за все время пандемии было подтверждено около 87 тысяч заражений коронавирусом, удалось с помощью строгих карантинных мер в относительно короткий срок ограничить распространение инфекции.

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