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Трамп пообещал передать власть Байдену

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  • 7.01.2021, 12:36
  • 3,271
Трамп пообещал передать власть Байдену
Дональд Трамп

Президентская власть в США будет передана 20 января.

Президент США Дональд Трамп признал, что ему придется покинуть свой пост 20 января. Таким образом, он пообещал упорядоченную передачу власти избранному президенту страны Джо Байдену после того, как Конгресс подтвердил его победу, сообщает CNN.

Трамп все еще не согласен с итогами выборов. Но он все равно обещает "упорядоченный переход" 20 января.

Ранее члены Конгресса США утвердили избрание Джо Байдена президентом США. Демократ получил уже более 300 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Решение было принято на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа.

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