Биткоин обновил исторический максимум стоимости 1 7.01.2021, 20:01

За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 12%, до $39,1 тыс.

В четверг, 7 января, курс биткоина на криптобирже Binance впервые в истории поднялся выше $39,1 тыс. За последние 24 часа криптовалюта подорожала на 12%. С начала года рост составил свыше 30% и более чем на 900% с минимума 2020 года в $3,8 тыс., установленного в марте, передает РБК.

Также сегодня капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $1 трлн, по данным CoinGecko. Доля биткоина в индустрии сократилась до 67,9%. При этом общие суточные объемы торгов достигли $191 млрд.

Вечером 6 января курс биткоина резко вырос после того, как сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов. После перерыва Джо Байден был официально признан победителем.

Ранее коммерческий директор криптовалютной платежной системы Bitpay Сонни Сингх предупредил, что цена биткоина может резко упасть до $20 тыс., если игроки институционального уровня начнут его продавать. Сингх считает, что на рынке цифровых денег может начаться распродажа беспрецедентных масштабов.

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