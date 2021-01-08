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Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена

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  • 8.01.2021, 19:27
  • 2,345
Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена
ДЖО Байден

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джозефа Байдена, которая по Конституции должна состояться 20 января.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал президент США.

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