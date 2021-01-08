Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена 2 8.01.2021, 19:27

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ДЖО Байден

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джозефа Байдена, которая по Конституции должна состояться 20 января.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал президент США.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

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