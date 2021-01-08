Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена

Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена2
- 8.01.2021, 19:27
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Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джозефа Байдена, которая по Конституции должна состояться 20 января.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал президент США.
To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021