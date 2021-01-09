Ученые выяснили, кто жил на затонувшем восьмом континенте 9.01.2021, 14:23

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Когда-то континент был покрыт пышными тропическими лесами.

50 – 35 миллионов лет назад восьмой континент Земли, Зеландия, погрузился в океан и исчез. Сегодня человек может увидеть лишь крошечную часть этой земли — Новую Зеландию. Но кто же населял потерянный континент площадью 5,18 миллиона квадратных километров? В новом исследовании ученые смогли найти ответ на этот вопрос, сообщает popmech.ru.

Как оказалось, около 60 миллионов лет назад на Зеландии жили пингвины! Правда, совсем не те, которых мы знаем сегодня. Однако, как говорят ученые, обнаруженные окаменелости вымершего вида пингвинов могут быть отсутствующим звеном между древними и современными животными.

В прошлом месяце исследователи обнаружили целый клад хорошо сохранившихся окаменелостей возрастом 3 миллиона лет, включая череп и кость крыла, на Северном острове Новой Зеландии. После тщательных анализов авторы новой работы пришли к выводу, что эти кости принадлежат ранее неизвестному виду хохлатых пингвинов, который получил название Eudyptes atatu.

Дэниел Томас, зоолог из Университета Мэсси и ведущий автор исследования сказал, что это открытие служит «ключом к пониманию того, что Новая Зеландия, возможно, была горячей точкой биоразнообразия для морских птиц в течение миллионов лет». Авторы говорят, что более ранние исследования датировали присутствие хохлатых пингвинов на Новой Зеландии только около 7000 лет назад. Новая находка, которой 3 миллиона лет, предполагает, что регион является наиболее вероятным местом происхождения пингвинов.

Окаменелости пингвина Eudyptes atatu были найдены в скале недалеко от прибрежного района Таранаки. Местные жители первыми обнаружили их, после чего находкой заинтересовались исследователи из Новозеландского музея Те Папа Тонгарева.

Как только ученые поняли, что останкам 3 миллиона лет, они сравнили окаменелости с костями других живых видов хохлатых пингвинов. Так было установлено, что древний пингвин был похож на современных пингвинов, хотя его клюв был более тонким. Это указывает на другую диету животного.

Авторы нового исследования предполагают, что Eudyptes atatu жил в Новой Зеландии уже после того, как остальная часть Зеландии затонула. Но исследователи отмечают, что предки этого вида, вероятно, когда-то бродили по континенту.

Также эксперты думают, что древние пингвины, жившие на континенте, были гигантскими. В 2017 году исследователи обнаружили, что доисторические «мега-пингвины» достигали около двух метров в высоту и весили 100 килограмм.

Большая часть территории Зеландии, которая примерно вдвое меньше Австралии, в настоящее время находится на глубине 1066 метров под водой. Когда-то континент был домом для динозавров и был покрыт пышными тропическими лесами.

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