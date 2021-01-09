Задержанную у Капитолия русскоязычную женщину и ее дочь отпустили из-под стражи 1 9.01.2021, 14:59

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Oни должны будут покинуть Вашингтон.

Евгению Малимон и ее дочь Кристину, которых ранее задержали во время штурма Капитолия в Вашингтоне, отпустили из-под стражи до суда. Об этом сообщает ОРВ.

Их подозревают в незаконном въезде и нарушении комендантского часа. В участии в беспорядках женщины виновными себя не признают. Суд Вашингтона назначил дату разбирательства по их делу на июнь. До тех пор женщины будут находится на свободе. По условиям освобождения, они должны будут покинуть Вашингтон.

Евгении Малимон 54 года, она имеет молдавское происхождение. Ранее сообщалось, что одному из задержанных во время штурма здания конгресса потребовался переводчик с русского языка. Однако было неизвестно, шла ли речь о Малимон. ОРВ уточняет, что суд по мере пресечения для нее состоялся еще в четверг.

Как сообщает издание Buzzfeed, Кристина является активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и заместителем лидера движения «Юные республиканцы штата Орегон».

Штурм Капитолия произошел 6 января, в день, когда американский парламент должен был формально утвердить результаты президентских выборов. При штурме погибли пять человек. После беспорядков власти предъявили обвинения 55 лицам.

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