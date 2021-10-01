В России здание правительства забросали «коктейлями Молотова»2
- 1.10.2021, 9:52
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Нападавшему удалось скрыться.
В ночь на 1 октября в здание правительства Мурманской области РФ бросили две бутылки с зажигательной смесью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Бутылки бросили в двери здания, где находятся кабинеты губернатора и его заместителей.
В момент нападения в здании были люди, в том числе чиновники. Телеграм-канал «Мурманск инсайд» сообщает, что, по предварительным данным, в результате пострадал охранник.
Этот же канал опубликовал видео с камер наблюдения — на нем видно, как человек в капюшоне бросает предмет в здание, после чего появляется пламя, а нападавший убегает.
В Росгвардии добавили, что сотрудников ведомства перевели на усиленный режим работы, около здания правительства выставили наряды охраны.
Нападавшего ищут.