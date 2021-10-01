30 вопросов к официальной версии перестрелки КГБ и Зельцера в Минске 13 1.10.2021, 11:20

20,810

Белорусы требуют правды о трагедии на улице Якубовского.

Белорусские власти многозначительно объясняют происшествие, в котором погибли IT-специалист Андрей Зельцер и боец КГБ, который был среди тех, кто ворвался в квартиру Зельцера. Нет ответов на множество вопросов, а некоторые считают видео постановочным.

«Белсат» собрал те вопросы, которые озвучивали независимые эксперты, сайты и телеграм-каналы:

1. Какова хронология событий? Что в какое время произошло? Первая публикация о происшествии была у блогера Nexta в 19:37, а в 20:19 обработанное видео происшествия публикует связанный с государственным телевидением и силовиками Telegram-канал «Желтые сливы». Зельцер был в рабочих чатах в 13:30, сообщение о ранении сотрудника КГБ поступило в 13:40, в какой-то момент Зельцер звонил в милицию.

2. Зачем провластный канал опубликовал видео так быстро, сразу в день происшествия? Зачем вообще публиковали такое видео, если кадры убийства силовика могут спровоцировать еще больше насилия и деморализовать силовиков? Зачем ставили видео убийства рекламой на Youtube?

3. Почему Зельцер записывал видео из своей квартиры? Версия пропагандистов – «для хайпа». Версия BYPOL – чтобы в случае чего доказать, что не виноват. «Для хайпа» можно было бы вести прямую трансляцию.

4. Зачем Зельцер звонил в милицию? Версия BYPOL – сообщил, что неизвестные ломают дверь в квартиру, и просил помощи. Версия государственной пропаганды – что сначала Зельцер, потом его жена «вызвали милицию на себя», готовились стрелять по заманенным силовикам.

5. Так силовики приехали по вызову самого Зельцера или, как ранее заявляли Генпрокуратура и КГБ, «отрабатывали адреса, в которых могли находиться лица, причастные к терроризму», в связи с чем имели санкцию на обыски? Почему сначала власти не упоминали о вызовах милиции, а сообщили об этом только после того, как информация о вызовах попала в соцсети?

6. Почему ряд жителей дома на Якубовского говорил, что не слышал выстрелов из ружья, хотя это очень громко?

7. Кто стрелял первым? Из опубликованной нарезки выглядит, что Зельцер выстрелил дуплетом, когда из коридора кричали «Стреляй!» (видно на кадрах из комнаты), а силовик в серой куртке за мгновение выстрелил трижды после выстрелов Зельцера (кадры из коридора). Но из нарезки не очевидно, что не был вырезан какой-то другой момент, кадров из комнаты совсем мало. Из нарезки даже не очевидно, что два ракурса – из одной и той же квартиры.

8. Почему сотрудника в черной куртке не видно на кадрах из комнаты, а только на кадрах из прихожей? На кадрах из прихожей он стоит в проходе, а за секунду до того его не было видно в проходе и в зеркале на кадрах из комнаты – слепая зона в коридоре выходит совсем малой. Почему на видео из прихожей не видно Зельцера? За секунду до того, как на этом видео появляется угол комнаты, Зельцер из того угла стрелял.

9. Видно, что видео также снимала женщина (предположительно, жена Зельцера). Почему не публиковали ее видео?

10. Почему видео смонтировано так, что сначала видно лицо Зельцера, потом другой ракурс, а потом только руки кого-то, кто стреляет из ружья? При таком монтаже нет определенности, что это один и тот же человек.

11. Почему квартиру предположительно «особо опасного» штурмовали только через двери, а не через окна? Почему силовики без спецобмундирования – бронежилетов, касок, наколенников, щитов? Почему не применяли светошумовую гранату?

12. Почему силовик перед штурмом кричал «милиция», когда там был, по крайней мере, один сотрудник КГБ? Или перед штурмом показали документы и назвали причину визита, или только крикнули «милиция» и стали ломать дверь?

13. Почему силовики так неуклюже и непрофессионально заходят в квартиру, словно не изучали ее планировку?

14. Почему силовики не были готовы к тому, что Зельцер имел оружие, хотя оно было официально зарегистрировано и хотя он его не скрывал в соцсетях? Почему силовик в серой куртке достает пистолет уже тогда, когда зашел в квартиру предположительно «особо опасного»?

15. Если шли все же не к «особо опасному», а на рутинный политический обыск, что там делал сотрудник КГБ, которого BYPOL идентифицировал как бойца элитной группы «А»? У еще двух силовиков «экзотические» модели пистолетов, которыми обычные милиционеры не пользуются.

16. Зачем силовик с камерой лезет на линию огня прямо во время стрельбы?

17. Почему сотрудник в серой куртке стреляет в узком коридоре, когда прямо перед ним сотрудник в черном (который позже был ранен), будто не боится зацепить своего? Не он ли подстрелил из пистолета сотрудника в черной куртке?

18. Почему следы крови на полу под силовиком не похожи на то, что было бы от выстрела из ружья в упор, но похожи на ранения из пистолета? От ружья было бы гораздо больше крови.

19. Как силовик в черном мог так бодро двигаться после попадания из ружья почти в упор? На видео же кто-то в коридоре, кто не попал в кадр, страшно кричал.

20. Почему нет следов крови Зельцера? Человек в серой куртке трижды выстрелил и ни разу не попал, а попал только сотрудник в черной куртке, который стрелял после и которого подстрелили?

21. Из ружья Зельцера довольно мало дыма — на видео выстрелов из этой модели ружья дыма больше. Почему дыма мало? Не холостыми ли или резиновыми пулями стрелял Зельцер? Это может объяснить малое количество дыма и не самую сильную отдачу ружья.

22. Почему женщина на видео не кричит, когда стреляют в сторону ее мужа и потом в ее сторону? Почему женщина выходит на линию огня практически сразу после выстрелов? Почему при этом не выглядит перепуганной?

23. В двух фрагментах видео из комнаты окно сначала за шторами, потом без штор. Зачем шторы отодвинули в момент, когда в квартиру ломились?

24. Почему вообще обеспеченный и женатый айтишник, который растит ребенка и занимается спортом, взялся за ружье? Зельцера ничто и никто не характеризует как агрессивного и готового стать смертником. Не секрет же, что силовики в Беларуси часто взламывают квартиры для обысков, а о громких взломах квартир бандитами давно не слышно.

25. Почему Зельцер занял невыгодную позицию для стрельбы, а не скрылся от потенциальных выстрелов в ответ? Не боялся ли Зельцер за жену и не боялась ли она сама находиться в той же комнате, откуда Зельцер собирался стрелять? Почему женщина не спряталась в другой комнате?

26. Почему у Зельцера два Instagram-аккаунта, при том в одном (созданном в 2012 году) о ружье ничего нет, а во втором (активном с 9 марта 2021 года) два фото ружья, опубликованные 13 и 14 августа?

27. Действительно ли Зельцер погиб? Информация о смерти Зельцера поступает только от государственных СМИ, а BYPOL и независимые СМИ не имеют никаких подтверждений его смерти. Может, он жив и просто убежал?

28. Почему жену подозревают в «соучастии», если она только снимала видео?

29. Как Генпрокуратура так быстро «провела проверку»? Генеральный прокурор сказал об этом в полдень 29 сентября, на следующий день после происшествия. Почему она, а не Следственный комитет?

30. Почему власти, провластные СМИ и блогеры не пытаются дать ответы на такое большое количество вопросов, а только угрожают и разжигают вражду, блокируют «Комсомольскую правду» и угрожают EPAM?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».