Валерий Карбалевич: Перестрелка КГБ и Зельцера стала новой точкой бифуркации 1 1.10.2021, 14:30

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Валерий Карбалевич

Политолог прокомментировал трагедию на улице Якубовского в Минске.

В программе «Delfi. Главное» политолог Валерий Карбалевич ответил на вопросы в связи с трагической гибелью участника протестов Андрея Зельцера и сотрудника КГБ, имя которого белорусские власти официально не сообщили (имя назвали лишь в день похорон - ред.).

Во вторник, 28 сентября, в Минске произошла трагедия. По официальной версии, сотрудники КГБ Беларуси штурмовали квартиру в рамках отработки адресов, по которым могли находиться люди, причастные к террористической деятельности.

Однако хозяин квартиры, 31-летний сотрудник IT-компании Андрей Зельцер, выстрелил из ружья и смертельно ранил одного из сотрудников КГБ. Ответным огнем был убит и сам Андрей Зельцер.

Но официальная версия, как это часто бывает в Беларуси, вызывает ряд вопросов.

- Прошло много времени с момента трагедии. Больше ли стало ответов, чем вопросов или наоборот?

- Ясно и не вызывает сомнения то, что в ходе того, как сотрудники КГБ пытались взломать дверь и войти в квартиру, возникла перестрелка в результате которой погибли два человека - хозяин квартиры Андрей Зельцер и сотрудник КГБ (Дмитрий Федосюк - прим. БП).

Все остальные подробности этого инцидента вызывают вопросы. И пока власти не собираются давать ответы на те вопросы, которые возникли у независимых наблюдателей.

- Появилось видео, оперативная съемка, которое странным образом снималась с двух сторон двери квартиры, которую штурмовали. На какие нестыковки обращают внимание независимые эксперты?

- Странная нестыковка проявляется в том, что хозяева квартиры два раза вызывали милицию. Это признали официально власти. С другой стороны, опять же согласно официальной версии, люди, которые ломали дверь, представились официально, что они сотрудники КГБ.

Возникает вопрос: если они представились, зачем хозяева вызывали милицию? Много других нестыковок описания перестрелки – от какого выстрела погиб этот сотрудник КГБ до конца непонятно.

И самое интересное, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ, но не возбудили дело по факту убийства хозяина квартиры Андрея Зельцера.

Это очень показательна история, которая говорит о том, что в Беларуси не все граждане одинаковы в правах и не все граждане защищены законом. Разное право и разное законодательство в отношении разных людей.

То есть те, кто против Лукашенко, они как бы поражены в правах. И это очень показательно. Это такая философия официальная, - когда в состав народа входят только сторонники власти. Противники власти как-то не являются частью народа, про консолидацию которого говорят официальные власти.

Но тут ведь другое более важно. Культ насилия, который царит в Беларуси уже в течение года, рано или поздно должен был привести к такому эпизоду, к такой трагедии.

Если ружье висит на стене, оно должно выстрелить. И это уже оказалось не метафорой, а суровой белорусской реальностью.

И сейчас обе стороны противостояния пытаются представить погибших как свою сакральную жертву. Власти говорят об убийстве только одного человека, - сотрудника КГБ. Про убийство другого ничего не говорят. То есть у каждой стороны политического противостояния своя сакральная жертва.

И это означает, что насилие, противостояние, политический кризис дошел до какой-то важной границы, после которой начинается очередная точка бифуркации.

- Что известно об Андрее Зельцере на данный момент?

- Активность Андрея Зельцера проявлялась в том, что он участвовал в акциях протеста, активно выражал свои взгляды в прошлом году против действий белорусских властей. Каких-то других особых признаков его активности, во всяком случае, на сегодня, не замечено.

И то, что сотрудники КГБ пришли к нему в рамках дел о раскрытии фактов терроризма, ну это немножко удивительно, потому что каких-то признаков террористической деятельности со стороны погибшего Зельцера пока никоим образом не обнаружено. И даже власти не дают об этом никакой информации.

Как сообщил государственный телеканал СТВ, сотрудники КГБ и милиции отрабатывали целый район в целях борьбы с терроризмом. То есть понимаете какая удивительная ситуация, - оказывается, целый район заселен террористами. Ну это вообще, конечно, фантастическая картина, сюрреалистическая я бы сказал.

- На ваш взгляд, все-таки что произошло во вторник - это был некий внезапный эксцесс, следы которого пытаются сейчас замести, или это была некая спланированная акция, может быть, с какими-то глубокими последствиями?

- Я склонюсь к версии, что это был все же эксцесс, который стал неожиданным для всех сторон. И еще раз повторяю, это трагедия, которая в наиболее отчетливом виде показывает до чего дошел политический кризис в Беларуси.

Если его не пытаться решать мирным путем, то такие события, такие эксцессы будут происходить и дальше.

- В последнее время мы видим ряд таких акций прямого действия, например, поджог на военном полигоне, на одной из баз ОМОНа. Кроме того, была атака с помощью дронов, это видео облетело социальные сети в субботу, 25 сентября. И вот этот вот инцидент, когда уже люди начинают стрелять по сотрудникам (неважно в форме или без формы) и получать в ответ свою пулю…

Означает ли это, что Беларусь на сегодняшний день находится в шаге от гражданской войны?

- Я бы очень осторожно относился к тем фактам, которые вы назвали – про поджог полигона, ситуация с дроном. Пока надо еще раз, много раз проверить, были ли эти факты в реальности или просто идет нагнетание ситуации, для того чтобы можно было ее использовать для ужесточения репрессий.

Поэтому я пока это не называл бы фактами.

А то, что в Беларуси психологическая ситуация гражданской войны, - да, это холодная гражданская война. Это - язык ненависти и вражды по отношению к оппонентам.

И эта ситуация развивается по пути эскалации. Она обостряется, и есть опасность что действительно эта холодная гражданская война может превратиться в горячую, если не пытаться найти мирный способ разрешения белорусского политического кризиса.

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