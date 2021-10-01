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Красный попугай из Японии стал настоящей звездой Сети: видео

  • 1.10.2021, 17:22
  • 1,016
Красный попугай из Японии стал настоящей звездой Сети: видео

Птица собирает миллионы подписчиков в TikTok из-за своего смеха.

Пользователь TikTok по имени Хидеаки Утсуми публикует забавные ролики, где в качестве главного героя выступает его домашний питомец - красный попугай. Видео с огромной птицей собирают сотни тысяч просмотров, и все из-за его злобного хохота, пишет «Апостроф».

Благодаря пернатому, у жителя Японии более миллиона подписчиков, которые приходят на его страницу, чтобы поднять себе настроение. И хотя ролики тиктокера однообразны, перестать их смотреть просто невозможно.

Наибольшее количество лайков собрало видео, где попугай смотрит на рисунок со своим изображением, издавая свой фирменный звук.

@hideaki_utsumi

Red birb and the Pillow #chatteringlory #redbirb

♬ オリジナル楽曲 - Hideaki Utsumi

@hideaki_utsumi

Red birb “Buy somethin', will ya? #chatteringlory #redbirb #lory

♬ オリジナル楽曲 - Hideaki Utsumi

@hideaki_utsumi

Red birb childhood IV #chatteringlory #redbirb

♬ オリジナル楽曲 - Hideaki Utsumi

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