Лию Ахеджакову после спектакля вызвали в СК РФ 6 1.10.2021, 21:28

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Об этом сообщила сама народная артистка России.

83-летняя народная артистка РФ Лия Ахеджакова заявила 1 октября на традиционном сборе труппы театр "Современник" перед открытием сезона, что ее вызвали в Следственный комитет в связи со спектаклем "Первый хлеб", сообщает сайт kp.ru.

По словам Ахеджаковой, ее пригласили на беседу в Следственный комитет после заявления общественной организации "Офицеры России".

"Мне так тяжело", - отметила актриса.

Также сообщается, что актер Семен Шомин, который исполнял в этом спектакле главную роль, пришел на сбор труппы с разбитым лицом. Какая неприятность случилась с актером пока неизвестно. Однако было принято решение заменить его в спектакле Ринатом Ташимовым, который ранее был актером екатеринбургского "Коляда-театра" и является автором пьесы.

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