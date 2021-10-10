Американские ученые выдвинули новую версию появления коронавируса 1 10.10.2021, 8:14

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Странные события произошли в Ухане еще в 2012 году.

Ученые из США выдвинули новую версию появления коронавируса SARS-CoV-2. Они предполагают, что он мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. Об этом пишет The Telegraph.

Как пояснил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, вирусы могут проходить множество эволюционных стадий в теле одного человека.

Что случилось с шахтерами?

В 2012 году шахтеры в Ухане заболели похожей на пневмонией болезнью после того, как контактировали с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19. Согласно теории американских ученых, неизвестный вирус эволюционировал в легких шахтеров за шесть месяцев до формы SARS-CoV-2, образцы которой в 2019 году попали за пределы уханьской лаборатории в результате утечки.

Примечательно, что эта теория высказывалась еще в прошлом году. Согласно ей, местом возникновения новой коронавирусной инфекции может быть пещера Модзян в Китае, поскольку там в 2012 году был обнаружен похожий на SARS-CoV-2 вирус. Тогда шесть мужчин в возрасте от 30 до 60 лет заразились тяжелой респираторной инфекцией после того, как очистили пещеры от экскрементов летучих мышей для последующей добычи меди. Трое из них впоследствии из-за скончались из-за болезни.

Обследование показало, что они были заражены коронавирусом, получившим название RaTG13. Образцы вируса были собраны Уханьским институтом вирусологии.Тогда индийские исследователи предположили, что RaTG13 может быть близким родственником SARS-CoV-2. Однако ученые из Франции опровергли эту точку зрения.

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