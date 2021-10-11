Почему я выйду бастовать? 11.10.2021, 7:40

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Фото: euroradio.fm

Трогательное письмо от белоруса.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал письмо белоруса о том, почему он готов присоединиться к забастовке и остаться дома:

— Моя позиция по поводу протестов и свержения плешивого бандита довольно проста: я уйду в стачку в назначенный день и буду бастовать до победы. Решил поделиться, почему я сделал такой выбор.

Свобода. Я родился в Беларуси — стране, где мои права и свободы гарантированы Конституцией. И я имею полное право требовать их соблюдения. То, что произошло с моей Родиной — это рейдерский захват кучкой полоумных бандитов, которые обнаглели от безнаказанности. Я отказываюсь принимать позицию покорной жертвы и ждать манны с неба — если мой вклад поможет освободить страну, я его сделаю.

Эффективность. Скажу откровенно: я больше никогда не подпишу петицию, не поучаствую в опросе или анкетировании, даже белую рубашку не куплю:) За год убедился, эти методы никак не помогают бороться с Лукой, а лишь обрекают на неоправданный риск. Забастовка для меня единственный верный путь, который не раз доказывал свою эффективность исторически. Жалкие повизгивание пропаганды по теме доказывают — это их самое слабое место.

Время. Я не могу позволить себе залечь на дно и переждать бурю. Время работает против нас: тысячи политзаключенных находятся в нечеловеческих условиях, каждый день их жизни угрожает опасность. Среди них, к сожалению, и мои близкие. Забастовка — это возможность за считанные дни освободить всех наших Героев из плена хунты.

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