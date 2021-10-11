В Беларуси бизнес бросился скупать валюту 1 11.10.2021, 9:21

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Власти опубликовали информацию о состоянии резервов и об операциях на валютном рынке.

Оба блока данных содержат весьма любопытные детали, пишет сайт banki24.by.

В августе рост ЗВР более чем на 1 млрд USD в основном обеспечило получение специальных прав заимствования от МВФ. В сентябре этот фактор уже не действовал и резервы логичным образом сократились (минус 36,8 млн USD за месяц).

Отчасти чиновников спасло снижение долговой нагрузки на ЗВР. Если в августе правительство заплатило валютные долги на сумму 430 млн USD в эквиваленте, то в сентябре – в объеме 240 млн USD.

Наиболее ликвидная компонента резервов Беларуси сократилась за сентябрь на 6,6 млн USD. За счет этой части ЗВР власти проводят валютные интервенции, если это необходимо.

В сентябре 2021-го нужды в интервенциях не было. На чистой основе Нацбанк остался покупателем валюты на бирже. Правда, по сравнению с успешным июлем объем нетто-покупки в резервы сократился почти в 7 раз. Если за июль НБРБ мог приобрести около 0,4 млрд USD, то за сентябрь – порядка 0,06 млрд USD.

Определенным моментом истины для властей может стать октябрь. На этот месяц, как и на июль, выпадает период уплаты квартальных налогов. Обычно в такой ситуации «добыча» Нацбанка резко увеличивается.

Главное влияние на динамику ЗВР оказало падение цен на золото на мировом рынке. На этом фоне стоимость металла в составе резервов сократилась на 25,4 млн USD.

Основной объем валюты Нацбанку поставили физлица. А вот организации-резиденты в сентябре выступили чистыми покупателями валюты у банков.

Физлица продали банкам на нетто-основе 243,7 млн USD наличной валюты. Таким образом, продажа кэша усилилась по сравнению с августом 2021-го (190,6 млн USD) и сентябрем 2020-го (57,1 млн USD).

Физлица являются чистыми продавцами наличной валюты уже 9 месяцев подряд. За это время они продали банкам 1,01 млрд USD в эквиваленте. Некоторые экономисты связывают это с возросшими поступлениями от трудовых мигрантов.

У белорусов появилась возможность вакцинироваться Sputnik’ом и поехать на заработки в РФ. Нельзя сбрасывать со счетов и другие направления – типа Польши, Литвы, Украины, стран Западной Европы и США.

В безналичном сегменте физлица все еще остаются покупателями валюты (60,9 млн USD за сентябрь). Всего с начала 2021 года физлица купили по безналу 1,143 млрд USD в эквиваленте.

Юрлица-резиденты выступили в сентябре нетто-покупателями валюты у банков. За последний месяц квартала они приобрели 179,4 млн USD. В сентябре-2020 и в августе-2021 юрлица-резиденты были чистыми продавцами валюты – на 49 и 75,4 млн USD соответственно. За 9 месяцев 2021-го юрлица с белорусской пропиской остались чистыми донорами валюты – 557,8 млн USD.

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